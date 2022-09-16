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إيطاليا

فيديو: قتلى ومفقودون في فيضانات سببتها أمطار غزيرة في إيطاليا

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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المنطقة الأكثر تضررا هي مقاطعة أنكونا الميناء المطل على البحر الأدرياتيكي لكن الأمطار ضربت أيضًا منطقة أومبريا المجاورة
المنطقة الأكثر تضررا هي مقاطعة أنكونا الميناء المطل على البحر الأدرياتيكي لكن الأمطار ضربت أيضًا منطقة أومبريا المجاورة   -   حقوق النشر  AP Photo

قضى سبعة أشخاص على الأقلّ في أمطار غزيرة ضربت وسط إيطاليا من ليل الخميس حتى مساء الجمعة، متسببة بفيضانات في الشوارع والمنازل، وفق ما أعلن الدفاع المدني.

وقال المتحدث باسم رئيس جهاز الدفاع المدني الإيطالي فابريتسيو كورسيو لوكالة فرانس برس "لدينا بحسب الإدارة المحلية حصيلة أولية تفيد عن سبعة قتلى. عُثر للتو على الجثة السابعة".

وفُقد أثر ثلاثة أشخاص آخرين بينهم طفل يبلغ ستة أعوام كان مع والدته في السيارة. وأنقذ عناصر الإطفاء الأمّ لكن قوة تيار المياه جرفت الطفل، بحسب وكالة الصحافة الإيطالية.

والمنطقة الأكثر تضررًا هي مقاطعة أنكونا الميناء المطلّ على البحر الأدرياتيكي، لكن الأمطار ضربت أيضًا منطقة أومبريا المجاورة.

في مقاطعة أنكونا، حُرمت مناطق كثيرة من التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأغلقت المدارس أبوابها الجمعة في المناطق الأكثر تضررًا.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، فإن نحو 400 ملم من الأمطار هطلت مساء الخميس خلال ساعتين، وهي كمية تتساقط عادة خلال ستة أشهر في هذه المنطقة.