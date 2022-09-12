ماذا سيفعل عشاق المعكرونة في إيطاليا في ظلّ ارتفاع تكاليف الطاقة؟

أثار الجدل العام حول كيفية طهي المعكرونة والتوفير في تكاليف الطاقة المرتفعة الغضب في صفوف الطهاة الإيطاليين، وتسبب الأمر في انقسام الآراء حيث تعتقد الغالبية أن طهي المعكرونة دون موقد مشتعل إلى حدّ اللهب هو "بدعة" وأقلية ممن يرون أنّ تخفيض لهب الموقد إنما هو من أجل توفير الطاقة، بمجرد الوصول إلى درجة حرارة الغليان، يمكن طهي المعكرونة مع إيقاف شعلة الموقد.

وتشير البيانات إلى أن سعر الغاز لا يزال أعلى عدة مرات مما كان عليه في عام 2021، ويشعر أصحاب المنازل والمطاعم الإيطالية بقلق بالغ إزاء ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء.

وقررت الحكومة الإيطالية حماية المستهلكين والشركات الإيطالية من خلال إعانات بمليارات اليوروهات، لكن من المتوقع حدوث زيادات كبيرة في فواتير كل من الغاز والكهرباء إبتداء من هذا الخريف.

ترتبط تكلفة الكهرباء في إيطاليا ارتباطًا وثيقًا بسعر الغاز حيث تنتج الدولة ما يقرب من 50 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء عن طريق الغاز، وفقًا لـ "تيرنا"، المورد الإيطالي لشبكة الجهد العالي.

يقول وصفي مسيحة، وهو رئيس طهاة بمطعم "ساباتينو" التقليدي في روما: "يمكن أن يتمّ طهي المعكرونة من تلقاء نفسها، بدون لهب. إذا وصلت إلى درجة حرارة الغليان 100 درجة، يمكنك إطفاء اللهب وستستمر المعكرونة في الطهي، لكنها ستطهى بشكل سيء حقا ...". لقد تحدث وصفي مسيحة، الذي سبق له وأن صنع المعكرونة الرومانية التقليدية للكاربونارا للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وعدد من الرؤساء في حياته المهنية، بناء على خبرة سنواته الطويلة في مجال الطبخ.

حاولت الطاهية المتقاعدة أورورا فيرينا تسوية الجدل حول المعكرونة وتجربتها في مطبخها، باستخدام طريقتين لطهي المعكرونة في آن واحد. وكانت النتيجة كما قالت لا جدال فيها: يجب طهي المعكرونة بلهب نشط تحت القدر.

وقالت فيرينا: "النتيجة لا يمكن أن تكون هي نفسها، لأننا بهذه الطريقة وبدون اللهب نطهو المعكرونة، ولا نقوم بطهيها. الماء المغلي ضروري للحفاظ على طهي المعكرونة في درجة حرارة ثابتة".