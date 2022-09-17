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سوريا

سوريا: مقتل خمسة جنود في هجوم إسرائيلي على مطار دمشق

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صورة أرشيفية لهجوم إسرائيلي سابق على مطار دمشق
صورة أرشيفية لهجوم إسرائيلي سابق على مطار دمشق   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت وزارة الدفاع السورية، في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن إسرائيل شنت غارة جوية على مطار دمشق الدولي وبعض النقاط الأخرى جنوب العاصمة السورية مما أسفر عن مقتل خمسة جنود ووقوع أضرار مادية.

وقال بيان للوزارة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ.

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن ما إذا كان الهجوم أثر على عمليات المطار.

وقالت مصادر دبلوماسية واستخباراتية إقليمية لرويترز إن إسرائيل كثفت هجماتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لتزويد حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك حزب الله، بالأسلحة.

واعتمدت طهران النقل الجوي كوسيلة مأمونة بشكل أكبر لنقل المعدات العسكرية إلى قواتها والمقاتلين المتحالفين معها في سوريا بعد تعطل عمليات النقل البري.