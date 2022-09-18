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تركيا

وزارة الدفاع التركية تعلن عن اشتباكات بين قواتها ومسلحين على الحدود السورية

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بقلم:  يورونيوز
دبابات وقوات تركية تنتشر بالقرب من بلدة منبج السورية - 15 أكتوبر 2019.
دبابات وقوات تركية تنتشر بالقرب من بلدة منبج السورية - 15 أكتوبر 2019.   -   حقوق النشر  أ ب

قالت وزارة الدفاع التركية إن مسلحين شنوا هجوما بقاذفة صواريخ على موقع عسكري تركي قرب الحدود السورية الأحد، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

ولم تحدد الوزارة هوية المسلحين، لكن القوات التركية تخوض صراعا في المنطقة مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية والتي تعد في الوقت نفسه مكونا أساسيا في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. 

وقالت الوزارة إن القوات التركية ردت بعد تعرض موقع في سروج بإقليم شانلي أورفا لهجوم. وأضافت في بيان أنه "تم تحديد أهداف في المنطقة وإطلاق النار عليها على الفور، وتحييد 12 إرهابيا بحسب للمعلومات الأولية". وعادة ما يعني مصطلح التحييد أنه تم قتلهم.

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وذكرت الوزارة أن العمليات مستمرة في المنطقة.

المصادر الإضافية • رويترز