شاهد: عباس يلتقي رئيس الوزراء الإيرلندي في دبلن

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى دبلن لإجراء محادثات مع رئيس وزراء جمهورية إيرلندا ميهول مارتن.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس التقى بمارتن السبت في مقر إقامته بحضور وزير الخارجية والمغتربين بالسلطة الفلسطينية رياض المالكي.

وطبقا للوكالة، شكر عباس مارتن على " مواقف بلاده السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية، خاصة موقفها في مجلس الأمن، وثمن المساعدات التي تقدمها ايرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والمنح الجامعية التي تقدمها للطلبة الفلسطينيين".

وأعرب مارتن في تغريدة عن سعادته باستقبال عباس في دار الضيافة الرسمية الإيرلندية.

Pleased to host President of the State of Palestine Mahmoud Abbas at Farmleigh this evening. pic.twitter.com/Xzh33OIhaC — Micheál Martin (@MichealMartinTD) September 17, 2022

ولطالما تبنت الحكومات الإيرلندية المتعاقبة مواقف مساندة للقضية الفلسطينية ضد السياسات الإسرائيلية.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن عباس رحب بأي جهود إيرلندية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأقام مارتن مأدبة عشاء رسمية على شرف عباس بحصور المالكي ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة دولة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبة عبد المجيد.