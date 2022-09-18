English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
المملكة المتحدة

فيديو: بايدن يصل إلى لندن للمشاركة في وداع الملكة الراحلة إليزابيث

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
euronews_icons_loading
بايدن وزوجته يصلان إلى لندن
بايدن وزوجته يصلان إلى لندن   -   حقوق النشر  AP Photo

من المتوقع أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن نظرة على نعش الملكة إليزابيث في لندن يوم الأحد لينضم إلى مئات الآلاف من الأشخاص الذين ألقوا نظرة وداع على الملكة البريطانية الراحلة المسجاة في نعشها.

وسينضم بايدن فيما بعد إلى الملك تشارلز وعشرات من زعماء العالم وأفراد العائلات المالكة الآخرين من جميع أنحاء العالم في حفل استقبال قبل الجنازة الرسمية الكبرى للملكة الراحلة يوم الاثنين.

وسُجي جثمان إليزابيث رسميا في قاعة وستمنستر التاريخية منذ يوم الأربعاء ويتدفق الناس بشكل متواصل من جميع مناحي الحياة ومن جميع أنحاء العالم لإلقاء نظرة أخيرة على الملكة في نعشها وقد اصطف العديد منهم في طوابير طوال الليل وبعضهم لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وقال بايدن في رسالة عقب أنباء وفاة الملكة في الثامن من سبتمبر أيلول "إرثها سيبرز بشكل كبير في صفحات التاريخ البريطاني وفي قصة عالمنا".

ومن بين الشخصيات البارزة التي ألقت نظرة وداع على الملكة الراحلة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيس ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.