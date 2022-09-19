بريطانيا والعالم يستعدان لوداع الملكة إليزابيث الثانية

بريطانيا والعالم يستعدان لوداع الملكة إليزابيث الثانيةمحادثة
تودع بريطانيا وزعماء العالم وأفراد من عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم الملكة إليزابيث في جنازة رسمية مهيبة يوم الاثنين.
وتنتهي في الساعة 0530 بتوقيت غرينتش فترة تسجية جثمان الملكة بعد أربعة أيام اصطف خلالها مئات الآلاف في طابور أمام نعش أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش في قاعة وستمنستر التاريخية بلندن.
وقبل الساعة 11 صباحاً بقليل سيتم وضع التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي مع تاج الإمبراطورية على عربة مدفع ويقوم بسحبه أفراد من القوات البحرية إلى وستمنستر آبي لحضور جنازتها.
وسيكون من بين ألفي شخص تجمعوا للمشاركة في الجنازة نحو 500 من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وإمبراطور اليابان ناروهيتو ووانغ كيشان نائب رئيس الصين ، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا.
وأدناه يمكنكم متابعة آخر المستجدات بشأن جنازة الملكة إليزابيث الثانية
ما الذي سيحدث خلال مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية؟euronewsنضم زعماء العالم إلى العائلة المالكة والنخبة السياسية وقادة الجيش والقضاء والمنظمات الخيرية في بريطانيا للمشاركة في الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث المقررة يوم الاثنين.
الملك تشارلز لبريطانيا والعالم: شكرا لكم على رسائل التعزية والتعاطف والدعم
وجه الملك تشارلز الشكر للشعب البريطاني ومختلف شعوب العالم يوم الأحد على رسائل التعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.
وستقام الجنازة الرسمية لإليزابيث في كنيسة وستمنستر أبي في لندن يوم الاثنين، في ختام مراسم رسمية وحداد على مدى عشرة أيام أشاد خلالها مئات الآلاف من الناس بالملكة، التي توفيت عن عمر 96، لما فعلته خلال سبعة عقود تربعت فيها على العرش.
وقال الملك تشارلز، الذي جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته، في بيان "على مدى الأيام العشرة الماضية، تأثرت أنا وزوجتي بشدة برسائل التعزية والدعم العديدة التي تلقيناها من هذا البلد ومن جميع أنحاء العالم".
وأضاف "في لندن وإدنبرة وهيلزبورو وكارديف، تأثرنا بدرجة لا توصف بكل من تحمل عناء المجيء والتعبير عن تقديره للجهود التي بذلتها والدتي العزيزة، الملكة الراحلة، طوال حياتها".