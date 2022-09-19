بريطانيا والعالم يستعدان لوداع الملكة إليزابيث الثانية

تودع بريطانيا وزعماء العالم وأفراد من عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم الملكة إليزابيث في جنازة رسمية مهيبة يوم الاثنين.

وتنتهي في الساعة 0530 بتوقيت غرينتش فترة تسجية جثمان الملكة بعد أربعة أيام اصطف خلالها مئات الآلاف في طابور أمام نعش أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش في قاعة وستمنستر التاريخية بلندن.

وقبل الساعة 11 صباحاً بقليل سيتم وضع التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي مع تاج الإمبراطورية على عربة مدفع ويقوم بسحبه أفراد من القوات البحرية إلى وستمنستر آبي لحضور جنازتها.

وسيكون من بين ألفي شخص تجمعوا للمشاركة في الجنازة نحو 500 من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وإمبراطور اليابان ناروهيتو ووانغ كيشان نائب رئيس الصين ، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا.

وأدناه يمكنكم متابعة آخر المستجدات بشأن جنازة الملكة إليزابيث الثانية