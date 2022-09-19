سويسرا توقّع عقدا لشراء 36 مقاتلة شبح أمريكية من طراز F-35

وقّعت سويسرا عقدا مثيرا للجدل الاثنين لشراء 36 مقاتلة شبح أمريكية من طراز F-35 لقاء مبلغ قدره أكثر من ستة مليارات فرنك (6,2 مليارات دولار).

وأفادت الوكالة السويسرية المعنية بعمليات شراء الأسلحة في البلاد "أرماسويس"، إن "مدير التسلح الوطني مارتن سوندريغير ومدير برنامج F-35A السويسري داركو سافيتش وقعا عقد شراء في 19 أيلول/سبتمبر لدى أرماسويس في بيرن"، وأضافت القول: "بذلك، بات شراء 36 (مقاتلة) F-35A متفقا عليه تعاقديا".

وأثار اختيار الحكومة السويسرية طائرات F-35 في حزيران/يونيو 2021 بعض الجدل، خصوصا في ضوء التكاليف الزائدة لبرنامج المقاتلات في الولايات المتحدة، لكن تحقيقا برلمانيا سويسريا لم يثر أي أسئلة بشأن اختيار هذا النوع من المقاتلات.

وقررت الحكومة والبرلمان في سويسرا عدم طرح مسألة شراء المقاتلات للاستفتاء، رغم جمع توقيعات كافية للقيام بذلك، باعتبار ألا وقت كاف لذلك قبل انقضاء مهلة عرض الشركة المصنعة "لوكهيد مارتن".

لكن الناخبين السويسريين وافقوا بفارق ضئيل في أيلول/سبتمبر 2020 على إنفاق ستة مليارات فرنك سويسري، لاستبدال أسطول البلاد المتقادم من طائرات F/A-18 Hornets وF-5 Tigers.

وسيتم تسليم المقاتلات F-35 بين العامين 2027 و2030. وتنضم سويسرا بذلك إلى عدد متزايد من الدول الأوروبية التي اختارت الطائرة المقاتلة المتعددة المهمات، وبينها بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا، واليونان وألمانيا وهولندا والنروج وبولندا.