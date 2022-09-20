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المكسيك

قتيل جراء زلزال قوي ضرب المكسيك في ذكرى هزّتين مدمّرتين

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بقلم:  يورونيوز
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رجال الإطفاء يشاركون في تدريب على الزلازل في ميدان زوكالو في مكسيكو سيتي، 19 سبتمبر 2022
رجال الإطفاء يشاركون في تدريب على الزلازل في ميدان زوكالو في مكسيكو سيتي، 19 سبتمبر 2022   -   حقوق النشر  ALFREDO ESTRELLA/AFP

أسفر زلزال قوي ضرب غرب المكسيك الاثنين عن مقتل شخص وأثار الذعر على بعد مئات الكيلومترات في العاصمة مكسيكو، تزامنا مع ذكرى زلزالين مدمّرين.

واهتّزت المباني وهرع سكان العاصمة إلى الشوارع عندما ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,7 درجات، بحسب وكالة الزلازل الوطنية.

وأفاد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر بأن شخصا قتل جراء سقوط حطام في مركز تسوق في مانزانيو في ولاية كوليما غربا. لكنه أشار إلى عدم وجود أي أضرار خطيرة في مكسيكو.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 59 كلم جنوب كوالكومان في ولاية ميشواكان على ساحل المحيط الهادئ، وعلى بعد 400 كلم غرب العاصمة مكسيكو، بحسب خبراء الزلازل. أما عمقه، فبلغ 15 كلم.

وقالت غابريلا راميريز (58 عاما) التي تقطن مكسيكو "اعتقدت بأنني سأصاب بنوبة قلبية! هذه المنطقة معرّضة للخطر إلى حد كبير إذ أن العديد من المباني التي تضررت جراء زلزال العام 2017 لم تصلّح، والامر أسوأ في ظل الخوف من (الموت) سحقا" تحت الأنقاض.

وما زال كثيرون في العاصمة المكسيكية لم يتجاوزوا الصدمة التي أحدثها زلزال قبل خمس سنوات أودى بمئات الأشخاص.

Pedro PARDO/AFP
امرأة تتلقى الرعاية الطبية بعد زلزال في مكسيكو سيتي- 19 سبتمبر 2022.Pedro PARDO/AFP

وكان زلزال الاثنين ثالث هزّة كبيرة مسجّلة تضرب الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية يوم 19 أيلول/سبتمبر.

لكن توقيته ليس إلا صدفة، بحسب ما ذكرت وكالة الزلازل الوطنية.

وأفادت "لا يوجد سبب علمي لتفسير الأمر".

من جهته، اعتبر فيديريكو غارسيا (57 عاما) بأنها "صدفة كبيرة للغاية! لا أستبعد أن ذلك قد يكون رسالة من الله".

ULISES RUIZ/AFP
أشخاص يتلقون العلاج ينتظرون في ساحة المركز الطبي بعد لحظات من وقوع الزلزال، المكسيك، 19 سبتمبر 2022.ULISES RUIZ/AFP

وقرعت أجراس التحذير من زلزال في مكسيكو بعد أقل من ساعة من تنظيم المدينة تمرينات طارئة كجزء من سلسلة فعاليات أقيمت لإحياء ذكرى كارثتي العامين 1985 و2017.

وتقع المكسيك في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً يعد الأكبر في العالم تعرف بـ"حزام النار".

في 19 أيلول/سبتمبر 2017، أسفر زلزال بقوة 7,1 درجات عن مقتل 369 شخصا، معظمهم في العاصمة.

وفي التاريخ نفسه من العام 1985، وقع زلزال بقوة 8,1 درجات دمر وسط مكسيكو وخلف أكثر من عشرة آلاف قتيل ودمّر مئات المباني.

المصادر الإضافية • ا ف ب