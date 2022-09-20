محكمة أمريكية تطالب حزب الله بدفع ملايين الدولارات كتعويضات لضحايا أمريكيين

طالبت محكمة أمريكية "حزب الله" اللبناني بدفع ملايين الدولارات كتعويضات لمجموعة من الأمريكيين، الذين رفعوا دعوى قضائية زعموا فيها أنهم أصيبوا بصواريخ الحزب خلال الحرب مع إسرائيل في تموز/يوليو من العام 2006.

رُفعت القضية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، وزُعم أن حزب الله تسبب في إصابة المدعين بإصابات جسدية ونفسية وألحق أضرارًا بممتلكاتهم. وأمر القاضي، الحزب الشيعي بدفع تعويضات قدرها 111 مليون دولار للمدعين.

ويصعب إنفاذ مثل هذه الدعاوى المدنية المرفوعة ضد الحزب. وقالت المحامية نيتسانا دارشان ليتنر، إن هذا الحكم يعتبر "انتصارًا قانونيًا مهمًا ضد الجماعة المدعومة من إيران".

وخاضت إسرائيل وحزب الله حربًا استمرت لمدة شهر في عام 2006. وقصفت إسرائيل أهدافًا في لبنان بينما أطلق حزب الله آلاف الصواريخ على مدن وبلدات في شمال إسرائيل. ولا تزال إسرائيل تعتبر حزب الله تهديدا رئيسيا.