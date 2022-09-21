English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
غزة

شاهد: كتائب القسام تفتتح ميدان طائرة "شهاب" غرب غزة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
حماس
حماس   -   حقوق النشر  أ ف ب

افتتحت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، ميدانا غرب مدينة غزة، لطائرة شهاب.

وتخلل الافتتاح كلمة المعتقل القسامي المحرر إياد أبو فنونة قال فيها: “إن مشروع الطائرات المسيرة جاء كنقلة نوعية في مجال العمل العسكري على مستوى فلسطين، وكتائب القسام نجحت في تصنيع الطائرة بأيدي مهندسيها”.

وأضاف أبو فنونة أن تطوير الأدوات العسكرية يأتي رغم الحصار الإسرائيلي وإغلاق ممرات الإمداد، وتم صناعتها بأيدي مهندسي القسام وداخل غزة المحاصرة، كما أشار إلى أن "سلاح الطائرات المسيرة وكل الأسلحة التي تصنع بأيدي قسامية خالصة سنشق بها طريق التحرير".

يشار إلى أن كتائب القسام كشفت لأول مرة عن طائرة شهاب المسيرة خلال إحدى مهامها في 13 من شهر أيار/مايو من العام 2021 خلال معركة "سيف القدس".