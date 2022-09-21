شاهد: كتائب القسام تفتتح ميدان طائرة "شهاب" غرب غزة

افتتحت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، ميدانا غرب مدينة غزة، لطائرة شهاب.

وتخلل الافتتاح كلمة المعتقل القسامي المحرر إياد أبو فنونة قال فيها: “إن مشروع الطائرات المسيرة جاء كنقلة نوعية في مجال العمل العسكري على مستوى فلسطين، وكتائب القسام نجحت في تصنيع الطائرة بأيدي مهندسيها”.

وأضاف أبو فنونة أن تطوير الأدوات العسكرية يأتي رغم الحصار الإسرائيلي وإغلاق ممرات الإمداد، وتم صناعتها بأيدي مهندسي القسام وداخل غزة المحاصرة، كما أشار إلى أن "سلاح الطائرات المسيرة وكل الأسلحة التي تصنع بأيدي قسامية خالصة سنشق بها طريق التحرير".

يشار إلى أن كتائب القسام كشفت لأول مرة عن طائرة شهاب المسيرة خلال إحدى مهامها في 13 من شهر أيار/مايو من العام 2021 خلال معركة "سيف القدس".