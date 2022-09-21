شاهد: مجلس الوزراء الهولندي يعلن سقف أسعار الطاقة في مذكرة الميزانية

في يوم الميزانية في هولندا، ألقى الملك فيليم ألكسندر خطابه من العرش والذي أوجز فيه خطط الحكومة للعام المقبل. وقال الملك في خطابه: "من المؤلم أنه لم يعد بمقدور المواطنين دفع فواتيرهم ... يشعر الناس بشكل متزايد بعدم اليقين بشأن المستقبل القريب والمستقبل البعيد". وقد تعهد الملك بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ونظرًا لأن العديد من الأشخاص يعانون من ارتفاع فواتير الطاقة، فإن الحد الأقصى لسعر الغاز والكهرباء هو أحد الموضوعات الرئيسية في مذكرة الميزانية.

وسيتم تحديد سقف لأسعار فواتير الطاقة وستدفع الدولة فرق سعر السوق مباشرة إلى شركات الطاقة. وسوف يتم تطبيق حد السعر فقط على جزء من استهلاك الطاقة. وسيستند الحد الأقصى إلى متوسط استهلاك الأسر في بداية العام، قبل الحرب الروسية الأوكرانية والزيادة اللاحقة في تكاليف الطاقة.

وسيقوم من يستهلكون أكثر بدفع سعر السوق الحالي لقاء استهلاكهم. وتسعى الحكومة الهولندية لمنع المواطنين من الوقوع في ضائقة مالية على خلفية تكاليف الطاقة المرتفعة للغاية.