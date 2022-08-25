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هولندا

هولندا تحقق في وفاة رضيع بمركز مكتظ بطالبي اللجوء

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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مهاجرون ينتظرون في طابور لتوزيع الطعام الساخن في مركز طلبات اللجوء في تير أبيل، هولندا، 14 يوليو 2022
مهاجرون ينتظرون في طابور لتوزيع الطعام الساخن في مركز طلبات اللجوء في تير أبيل، هولندا، 14 يوليو 2022   -   حقوق النشر  AFP

قالت الوكالة الحكومية المركزية لاستقبال طالبي اللجوء يوم الخميس إن السلطات الهولندية تحقق في وفاة رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في موقع التسجيل الرئيسي المكتظ بطالبي اللجوء في البلاد.

ونام أكثر من 700 طالب لجوء على الأرض في مكان مفتوح في موقع التسجيل في تير أبل بإقليم غرونينغن الشمالي الشرقي على مدى الأيام القليلة الماضية. وأدت الظروف في الموقع بالفعل إلى رفع دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية. 

وقال ليون فيلدت، المتحدث باسم الوكالة، لرويترز إن الرضيع توفي "لأسباب غير معروفة" في صالة ألعاب رياضية تستخدم كمأوى مؤقت للوافدين الجدد الذين ليس لديهم مكان آخر للنوم.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الخميس إن الظروف في مركز الاستقبال الرئيسي دفعت فرعها في هولندا إلى عرض تقديم المساعدة، وهي المرة الأولى التي يحتاج فيها إلى القيام بذلك في هولندا.

ويقول المجلس الهولندي للاجئين، الذي رفع دعوى قضائية ضد الحكومة، إن الأوضاع في المركز "غير إنسانية" وتنتهك القانون الأوروبي.

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ويطالب المجلس في الدعوى، التي من المقرر أن تنظرها المحكمة في 15 سبتمبر أيلول، بتحسين الظروف بحلول الأول من أكتوبر تشرين الأول، ومن بينها تسهيل الحصول على مياه نظيفة وطعام كاف والرعاية الصحية.