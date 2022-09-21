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الولايات المتحدة الأمريكية

المدعية العامة لولاية نيويورك تقاضي ترامب وأولاده بتهمة "الاحتيال"

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بقلم:  يورونيوز
المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس ترفع دعوى مدنية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعائلته بتهم تتعلق بالاحتيال، 21 سبتمبر 2022.
المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس ترفع دعوى مدنية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعائلته بتهم تتعلق بالاحتيال، 21 سبتمبر 2022.   -   حقوق النشر  AP Photo

رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس الأربعاء دعوى مدنية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته لقيامهم بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.

وقالت جيمس للصحافيين إن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة الى حظر عائلته من "إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي" ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة خمس سنوات، مشيرة الى عزم مكتبها القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل.

المصادر الإضافية • أ ف ب