ترامب عن انتخابات 2024: الجميع يريدني أن أترشح وأنا أتصدر استطلاعات الرأي

ألمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرة جديدة إلى انه قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2024 مؤكدا أن هذا الأمر "سيجعل الكثير من الناس مسرورين" وذلك في مقابلة مع محطة تلفزيونية هندية يرتقب بثها الخميس.

وقال ترامب بحسب مقتطفات من المقابلة التي ستبثها شبكة "ان دي تي في" الهندية بكاملها في وقت متأخر الخميس "الجميع يريدني أن أترشح. أنا أتصدر استطلاعات الرأي"، وأضاف "كل استطلاعات الرأي، لدى الجمهوريين والديموقراطيين".

وتابع "سأتخذ قرارا في مستقبل قريب جدا. وأعتقد أن الكثير من الناس سيكونوا مسرورين جدا".

عبر الملياردير البالغ من العمر 76 عاما، نجم تلفزيون الواقع سابقا، خلال هذه المقابلة عن رفضه نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن مصرا على أنها كانت مزورة، وقال "هناك أدلة هائلة".

قام مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بمداهمة منزل ترامب الشهر الماضي في مارالاغو في فلوريدا بشبهة أنه يحتفظ بشكل غير شرعي بوثائق سرية تعود إلى عهده في البيت الأبيض (2017-2021).

السبت وخلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، ندد ترامب بـ"مداهمة مخزية" واصفا إياها بأنها "مهزلة قضائية".

كما تستهدفه تحقيقات حول تحركاته لنسف نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 ودوره في الهجوم العنيف الذي شنه أنصاره على الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وترامب غير ملاحق حتى الآن في أي قضية.