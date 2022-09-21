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روسيا

بعد إعلان بوتين التعبئة.. ارتفاع أسعار تذاكر السفر وإقبال كثيف على شرائها

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بقلم:  يورونيوز
طائرة ركاب تابعة لشركة طيران صربيا تحلق فوق جسر أدا المقام على نهر سافا، قبل أن تهبط في بلغراد، صربيا، 6 أغسطس 2021.
طائرة ركاب تابعة لشركة طيران صربيا تحلق فوق جسر أدا المقام على نهر سافا، قبل أن تهبط في بلغراد، صربيا، 6 أغسطس 2021.   -   حقوق النشر  AP Photo

أظهرت بيانات شركات الطيران ووكالات السفر المنشورة الأربعاء أن الرحلات الجوية المغادرة من روسيا أصبحت محجوزة بشكل شبه كامل هذا الأسبوع، وذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لاحتياطي الجيش الروسي للقتال في أوكرانيا.

والأربعاء قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن روسيا ستعمد إلى تعبئة نحو 300 ألف من احتياطيي القوات المسلّحة، بعدما حذّر الرئيس الروسي في خطاب متلفز من أن روسيا ستستخدم كل الوسائل العسكرية الممكنة في أوكرانيا.

ونفدت تذاكر السفر عبر رحلات مباشرة إلى مدن في دول مجاورة على غرار أرمينيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان ليوم الأربعاء، وفق موقع أفياسيلز الإلكتروني الرائج في روسيا.

في الأثناء أعلنت خطوط الطيران التركية على موقعها الإلكتروني أن الرحلات المتّجهة إلى اسطنبول التي أصبحت محطة رئيسية للمسافرين من روسيا وإليها، أصبحت محجوزة بالكامل حتى السبت.

والرحلة المقبلة المتاحة لشركة "إير صربيا" إلى بلغراد مقرّرة في 26 ايلول/سبتمبر.

وأظهرت بيانات غوغل أن البحث في روسيا عن "تذاكر" و"طائرة" ازداد بأكثر من الضعفين الأربعاء بعد الساعة 06,00 بتوقيت غرينيتش، أي بعدما بدأ بث كلمة بوتين.

كما أظهرت بيانات "غوغل ترند" أن مصطلح "مغادرة روسيا" كان أكثر رواجا بمئة مرة في الصباح مقارنة بالأوقات العادية.

وارتفعت بشكل لافت أسعار تذاكر الرحلات الداخلية إلى المدن القريبة من حدود البلاد، حيث بات سعر التذكرة من موسكو إلى فلاديكافكاز بالقرب من الحدود مع جورجيا يبلغ 750 يورو، مقابل نحو 70 يورو في المعتاد.

والرحلات المباشرة بين روسيا والاتحاد الأوروبي محظورة منذ أن أعلن بوتين إطلاق ما يصفها الكرملين بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وأثار اندلاع المعارك مخاوف لدى روس من إمكان فرض القانون العرفي وقد غادر عشرات الآلاف منهم إلى بلدان مجاورة لروسيا.

المصادر الإضافية • أ ف ب