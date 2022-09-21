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إسرائيل

شاهد: استخراج الرسائل الدينية من حائط المبكى قبل حلول رأس السنة اليهودية الجديدة

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بقلم:  يورونيوز
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عمال يزيلون الأوراق المحشورة بين حجارة حائط البراق (المبكى) قبيل حلول رأس السنة اليهودية الجديدة
عمال يزيلون الأوراق المحشورة بين حجارة حائط البراق (المبكى) قبيل حلول رأس السنة اليهودية الجديدة   -   حقوق النشر  AP Photo

قام الثلاثاء عمال "حائط المبكى" في القدس بإزالة عدد كبير من الرسائل المكتوبة بخط اليد التي وضعها المصلون في شقوق أقدس موقع عند اليهود. نظمت عملية التنظيف هذه قبل حلول رأس السنة اليهودية الجديدة الأحد. يخضع حائط المبكى لعمليتي تنظيف في السنة قبل عطلة عيد الفصح في أبريل- نيسان والسنة الجديدة حيث يتم نزع كافة رسائل المصلين من شقوق الحائط.

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يقدس اليهود حائط المبكى الذي يعد أقدس مكان يمكن لليهود الصلاة فيه، باعتباره من بقايا المعبد التوراتي الذي كان قائماً في العصور القديمة. وخلال الصلاة يقوم المؤمنون اليهود بوضع صلواتهم المكتوبة بخط اليد في شقوق الحائط لعلها تجد طريقًا إلى الله من خلال إيداعها في الموقع المقدس.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس