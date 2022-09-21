نقل 10 أسرى حرب من الولايات المتحدة ودول أخرى من روسيا إلى السعودية

أعلنت السعودية الأربعاء أنها توسطت لنقل 10 أسرى حرب من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إلى المملكة ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ الأسرى المنتمين إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا والمغرب تم "نقلهم من روسيا إلى المملكة"، مؤكدة "العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".

وقالت الوزارة إنّ الخطوة جاءت في أعقاب جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، "واستمرارا لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية".

ليز تراس ترحب بالإفراج عن خمسة أسرى حرب بريطانيين

في أول ردود الأفعال الدولية، رحبت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأربعاء بالأنباء عن الإفراج عن خمسة أسرى حرب بريطانيين كانوا محتجزين في شرق أوكرانيا ونقلهم إلى الرياض.

وكتبت تراس الموجودة في نيويورك في تغريدة "أنباء مرحب بها جدا عن عودة خمسة مواطنين بريطانيين كان يحتجزهم وكلاء روسيا في شرق أوكرانيا، بسلام ما يطوي صفحة أشهر من عدم اليقين والمعاناة لهم ولعائلاتهم". وشكرت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي والمملكة العربية السعودية للمساعدة في الإفراج عنهم.

السعودية وروسيا

زادت الحرب في أوكرانيا من منسوب التوتر بين السعودية والولايات المتحدة، حليف الرياض الرئيسي منذ عقود. وصوتت السعودية لصالح قرار مبكر للأمم المتحدة يستنكر الغزو الروسي ويطالب موسكو بسحب قواتها.

تعرضت المملكة لضغوط مكثفة من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة لزيادة إنتاج النفط لتخفيف أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب، في حملة دبلوماسية تضمنت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة في تموز/يوليو.

حتى الآن، رفضت السعودية الرضوخ أمام هذه الضغوط إلى حد كبير بالتنسيق مع منظمة أوبك بلاس التي تقودها مع روسيا. ووافق هذا الكارتل النفطيّ في وقت سابق من الشهر الجاري على خفض الإنتاج لأول مرة منذ أكثر من عام مع سعيه لرفع الأسعار التي تراجعت بسبب مخاوف من الركود.

ولم يحدد بيان الأربعاء موعد نقل أسرى الحرب إلى بلدانهم.