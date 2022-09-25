أسير حرب مغربي سابق يريد لفت الانتباه إلى "نضال الشعب الأوكراني"

قال الشاب المغربي إبراهيم سعدون أسير الحرب السابق الذي أطلق سراحه في إطار عملية تبادل بين موسكو وأوكرانيا، لدى عودته إلى المغرب مساء السبت إنه يريد "لفت الانتباه إلى الوضع الصعب في أوكرانيا ونضال شعبها".

وأضاف الطالب البالغ 21 عاما في مقابلة مع وكالة فرانس برس في منزل والديه بحي شعبي في الدار البيضاء "أنا سعيد بالعودة إلى المنزل بعد أن مررت بأوقات صعبة جدا".

وتابع"أريد أن ألفت الانتباه إلى الوضع الصعب في أوكرانيا ونضال شعبها في هذا الوقت العصيب".

وكان هذا الطالب في مجال هندسة الطيران الذي يعيش في أوكرانيا منذ 2019، قد استعاد الأربعاء حريته مع تسعة أسرى حرب أجانب آخرين بينهم خمسة بريطانيين وأمريكيان في إطار تبادل بين موسكو وكييف بوساطة سعودية.

وتوجه الشاب الذي ظهر مبتسما وبصحة جيدة إلى جانب والدته، بالشكر إلى السعودية والحكومة التركية والشعب المغربي "الذي تضامن معنا".

أما والد إبراهيم سعدون فتحدث عن "شعور بالفرح لا يوصف"، مشيدا أيضا بدور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إطلاق سراح نجله.

وقال لفرانس برس إن ابراهيم "عانى من السجن لكنه سيتعافى ويعود إلى دراسته".

حكم على إبراهيم سعدون الذي قاتل في صفوف الجيش الأوكراني، بالإعدام في 9 حزيران/يونيو بتهمة العمل مع مرتزقة، من جانب السلطات الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك (شرق أوكرانيا). وكان قبض عليه مع البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر اللذين يواجهان التهمة نفسها.

وكانت الحكومة المغربية أوضحت في وقت سابق أن إبراهيم "ألقي عليه القبض وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضوا في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية"، مضيفة أن الشاب "قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب".