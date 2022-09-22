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البرتغال

هجومٌ سيبراني يستهدف بيانات ركّاب شركة الطيران البرتغالية

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بقلم:  Hassan Refaei
صورة لطائرة تابعة لشركة طيران "تاب" البرتغالية من طراز إيرباص A321 أثناء إقلاعها من مطار لشبونة 5 يوليو 2022.
صورة لطائرة تابعة لشركة طيران "تاب" البرتغالية من طراز إيرباص A321 أثناء إقلاعها من مطار لشبونة 5 يوليو 2022.   -   حقوق النشر  Armando Franca/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أعلنت شركة الطيران البرتغالية "تاب إير" أنها تعرضت لهجوم سيبراني حصل من خلاله القراصنة على بيانات شخصية لبعض عملائها ونشروا المعلومات على شبكة الإنترنت المظلمة.

وذكرت الشركة البرتغالية، في بيان أصدرته في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، أن القراصنة لم يتمكنوا من الحصول على بيانات تتعلق بالتسديد المالي للركّاب، مشيرة إلى أن هذا الهجوم كان بدأ قبل نحو شهر.

ولفت البيان إلى أن السلطات المختصة تقوم في هذه الأثناء بالتحقيق بشأن الهجوم مستعينةً بخبراء من شركة مايكروسوفت، وقال البيان: إن القراصنة حصلوا على بيانات لركّاب تتعلق بالأسم والجنسية والجنس وتاريخ الميلاد والعنوان والبريد الإلكتروني وبيانات الاتصال بالهاتف، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

هذا وذكرت صحيفة "إكسبريسو" المحلية أن مجموعة من القراصنة تدعى "راغنر لوكر" نشرت على شبكة الإنترنت المظلمة معلومات عن 1.5 مليون عميل لشركة طيران  "تاب إير".

المصادر الإضافية • أ ب