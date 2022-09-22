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ألمانيا
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ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارّين من الجيش الروسي (وزراء)

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.   -   حقوق النشر  أ ب

أكدت ألمانيا الخميس استعدادها لاستقبال الفارين من الجيش الروسي، حسبما أعلن وزيران، وسط تقارير عن مغادرة العديد من الأشخاص هربا من التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بحسب مقتطفات من مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ إن "الفارين من الجيش المهددين بالقمع، يمكنهم الحصول على حماية دولية في ألمانيا". 

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من جهته، كتب وزير العدل ماركو بوشمان في تغريدة أرفقها بوسم "تعبئة جزئية" أن "العديد من الأشخاص على ما يبدو يغادرون وطنهم. كل من يكره مسار بوتين ويحب الديموقراطية الليبرالية مرحب به في ألمانيا".