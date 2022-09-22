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الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس وزراء إسرائيل يؤيد حل الدولتين مع الفلسطينيين

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الإسرائيلي يير لبيد خلال الجلسة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يير لبيد خلال الجلسة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.   -   حقوق النشر  أ ب

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الخميس إلى حل الدولتين بهدف انهاء الصراع الإسرائيلي المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين وكرر أن إسرائيل ستفعل "كل ما يلزم" لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية.

وتتماشى تعليقاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لحل الدولتين خلال زيارته لإسرائيل في أغسطس- آب الماضي، وتأتي بعد سنوات من تجنب القادة الإسرائيليين أي ذكر لهذه القضية في الأمم المتحدة.

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وقال لبيد "الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل ومستقبل أطفالنا"، مضيفا أن أي اتفاق سيكون مشروطا بدولة فلسطينية مسالمة لن تهدد إسرائيل.

المصادر الإضافية • رويترز