دموع وحزن.. تشييع جثمان هشام سليم إلى مثواه الأخير

حرص عدد كبير من المشاهير على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل، هشام سليم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة على صديقهم الذي رحل صباح الخميس عن عمر ناهز 64 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

وظهر نور، نجل الفنان الراحل، منهمرا في البكاء أثناء تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة على طريق الواحات بأكتوبر.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا فى الجنازة: ليلى علوى، نبيلة عبيد، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، خالد النبوى، منة شلبى، محمود حميدة، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان وأشرف عبد الباقى، المخرجة مريم أبو عوف، هشام ماجد، مدحت صالح، ماجدة زكى، منى عبد الغنى، وفاء عامر، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والمنتج محمدى سعدى.

وداع بالدموع

وودع مشاهير الفن رفيق دربهم بالدموع والرسائل المعبرة عن مدى افتقادهم لشخصيته المميزة التي عرف بها.

ونعت يسرا الراحل هشام سليم بكلمات مؤثرة نشرتها على حسابها الرسمية على منصة إنستغرام:" أخويا و حبيبي وصديق عمري والسند وأخو زوجي خالد صالح سليم في ذمة الله".

وقد رافقت النجمة المصرية يسرا زوجها، شقيق الراحل خالد سليم، فضلا عن الفنانة عبير صبرى وزوجها أيمن البياع.

ويشارك وفد من النادي الأهلي في تشييع جثمان الفنان نجل الراحل صالح سليم، الرئيس الأسبق للنادي الأهلي. وكان مجلس إدارة النادي ورئيس النادي محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية والإدارية قد نعوا الفقيد وعبروا عن خالص تعازيهم من خلال المنصات الرسمية للنادي.

وتداول رواد منصات التواصل مقطع فيديو يظهر انفعال الممثلة إلهام شاهين على الصحفيين وتطلب منهم أن يدعوا لسليم بالرحمة.

وقد نبهت نقابة المهن التمثيلية، في بيان، المصورين والصحفيين والجمهور الحاضرين لجنازة الفنان هشام سليم "الالتزام بالقواعد المتعارف عليها واحترام حق ذوي الراحل في الخصوصية".

كما تقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرة الفنان وكل محبيه في مصر والعالم العربي.

يذكر أن مسيرة الفنان الراحل كانت مليئة بالنجاحات الفنية، بما فيها مسرحية "شارع محمد علي" وفيلم "تزوير في أوراق رسمية" و"يا دنيا يا غرامي" و"الأراغوز" و"لا تسألني من أنا" وغيرها. فضلا عن مسلسلات تلفزيونية شهيرة مثل "ليالي الحلمية" و"هوانم غاردن سيتي".

وكان مسلسل "هجمة مرتدة" آخر أعمال النجم الراحل، الذي تم عرضه العام الماضي، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، صلاح عبدالله.