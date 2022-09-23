ضحية جديدة لأزمة الطاقة: مخبز عائلة ألمانية يُغلق أبوابه بعد 90 عاما

يستعد مخبز عائلة شليشتريمين، والذي يعمل في كولونيا منذ الحرب العالمية الثانية، لإغلاق أبوابه نهائيا الشهر المقبل بسبب عدم قدرته على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا.

ويقول إنكلبرت شليشتريمين الذي ورث المخبز عن والده قبل 28 عاما لوكالة أسوشيتيد برس: " نعاني من توتر بشكل لا يصدق منذ الأسابيع والأشهر الأخيرة... عدة أزمات أتت بشكل متلاحق بعد الوباء."

نخشى زيادة سعر الطاقة بمقدار أربعة أضعاف

أسس أجداد شليشتريمين المخبز في كولونيا قبل الحرب العالمية الثانية، وعرف بمخبوزات لفائف القمح وخبز الجاودار وكعك الشوكولاتة وحافظ إنكلبرت على الوصفات التقليدية كما حظر استخدام المواد الكيميائية المصنعة.

أدت زيادة أسعار الطاقة إلى ضغوط كبيرة على المخابز والشركات الصغيرة التي تكافح من أجل البقاء في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.

وأشار شليشتريمين إلى ارتفاع تكاليف المواد المستخدمة في الخبز إلى الضعف: " هناك أيضًا أزمة تكلفة الطاقة. حتى الآن، لم نشهد سوى زيادة بنسبة 70٪ فقط لأننا نسخن الأفران بالديزل. ولكننا نخشى زيادة سعر الطاقة بمقدار أربعة أضعاف".

مساعدة بعد فوات الآوان

وبالرغم من محاولاته توفير الطاقة قدر المستطاع ورفع أسعار منتجاته لتغطية تكاليفه المرتفعة لم ينجح شليشتريمين بتسديد تكاليف المخبوزات ورواتب العاملين البالغ عددهم 35 موظفا. ويضيف شليشتريمين أن المشترين يفضلون شراء خبز بأسعار أقل بسبب الوضع الاقتصادي العام.

تواجه المخابز الصغيرة في في ألمانيا صعوبات بالغة في تغطية تكاليفها.

ويقول فريدمان بيرغ، عضو منتدب في اتحاد الخبازين: "نود أن نرى إنقاذا لمخابزنا الصغيرة، عبر المساعدات الفيدرالية بشكل فعال وسريع وغير بيروقراطي".

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت في أيلول/ سيمتمبر عن حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 65 مليار يورو تهدف إلى تخفيف حدة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين ولكن وفقا لشليشتريمين جاءت المساعدة بعد فوات الأوان.