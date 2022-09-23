ارتفاع حصيلة الضحايا في حادثة غرق زورق مهاجرين قبالة السواحل السورية

قال وزير النقل اللبناني علي حمية يوم الجمعة، إن السلطات السورية انتشلت جثث ما لا يقل عن 61 شخصا كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق قبالة الساحل السوري بعد الإبحار من لبنان في وقت سابق من الأسبوع.

وبدأت السلطات السورية في العثور على جثث في البحر قبالة ساحل طرطوس بعد ظهر يوم الخميس. ولم توضح السلطات بعد ماذا حدث للقارب.

ونقل التلفزيون السوري، أن المركب كان يستقله ما لا يقل عن 150 شخصا قبل حادث الغرق.

وفي وقت سابق، نقل المدير العام للموانئ البحرية العميد سامر قبرصلي في بيان لوزارة النقل السورية عن ناجين قولهم إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة" وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.

وأورد البيان أن فرق الانقاذ تحاول العثور على ناجين آخرين قبالة طرطوس.

وتتكرر منذ سنوات محاولة الهجرة غير الشرعية من لبنان. وفي ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بهذه الرحلة الخطيرة بحثاً عن بدايات جديدة، قبل أن يسلك لبنانيون الطريق نفسه بعيداً من بلدهم الغارق في الأزمات.

وفي 13 أيلول/سبتمبر، أعلن جهاز خفر السواحل التركي مقتل ستة مهاجرين بينهم طفلان في عرض بحر إيجه فيما جرى انقاذ 73 آخرين كانوا يحاولون الوصول إلى ايطاليا بعدما انطلقوا من طرابلس في شمال لبنان.

وتعلن السلطات اللبنانية مراراً إحباطها لمحاولات هجرة غير شرعية عبر البحر.

وفي نيسان/ابريل الفائت، أسفر غرق مركب محمل بالمهاجرين قبالة طرابلس (شمال) عن مصرع ستة منهم وأثار استياء شديدا في البلد المتأزم