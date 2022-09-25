قتلى ومفقودون في حادث غرق عبارة في بنغلاديش

لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم وفقد أكثر من عشرين الأحد بعدما انقلب قارب مكتظ ينقل حجاجا هندوسا في نهر في بنغلاديش، بحسب الشرطة.

وأكد مسؤول الشرطة المحلية شفيق الإسلام لفرانس برس مصرع 24 شخصا حتى الآن أغلبهم نساء وأطفال، فيما "يبحث عناصر الإطفاء والغواصون عن مزيد من الجثث".

وذكرت الشرطة أن القارب كان يقل 50 حاجا هندوسيا كانوا في طريقهم إلى معبد تاريخي عندما انقلب وغرق في نهر كاروتوا قرب بلدة بودا في شمال بنغلاديش.

وأفاد شرطي آخر بأن ما يصل إلى 25 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وأظهر مقطع صور بهاتف محمول بثته القناة التلفزيونية 24 القارب المكتظ ينقلب فجأة، ما أدى إلى سقوط الركاب في النهر الموحل.

وبدأ إثر ذلك عشرات من الأشخاص الذين كانوا يشاهدون من الشاطئ على بعد حوالى 20 مترا بالصراخ، وكان الطقس هادئا عند وقوع الحادثة.

يزور آلاف من الهندوس في بنغلادش ذات الغالبية المسلمة معبد بوديشواري كل عام.

وبدأ الأحد دورغا بوجا، أكبر مهرجان هندوسي في بنغلادش وكذلك في شرق الهند يجذب حشودا كبيرة إلى المعبد.

وهذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة من المآسي المماثلة في الدولة التي تكثر فيها الأنهار.

وتشهد الدولة الفقيرة التي يقطنها 170 مليون ساكن حوادث غرق قوارب بشكل متكرر نتيجة سوء صيانة المراكب والاكتظاظ.

قضى أكثر من 40 شخصا في كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما اشتعلت النيران في عبارة مكتظة من ثلاثة طوابق في جنوب البلاد.

وغرقت عبارة في دكا في حزيران/يونيو من العام الماضي بعد اصطدامها بسفينة أخرى، ما أسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل.

كما لقي 78 شخصًا على الأقل حتفهم في شباط/فبراير 2015 عندما اصطدمت سفينة مكتظة بسفينة شحن في نهر غرب العاصمة.