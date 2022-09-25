English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
إسبانيا

الأمطار الغزيرة تتسبب بإلغاء أكثر من 200 رحلة جوية في الكناري

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
طائرة إيرباص A320 تابعة لشركة أيبيريا - أرشيف
طائرة إيرباص A320 تابعة لشركة أيبيريا - أرشيف   -   حقوق النشر  Armando Franca/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أُلغيت أكثر من 200 رحلة جوية الأحد في أرخبيل الكناري الإسباني بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المرافقة للعاصفة "هرمين" الاستوائية، حسبما أعلنت الهيئة المشغّلة للمطارات الإسبانية.

ولفتت الهيئة إلى إلغاء 215 رحلة من وإلى الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي قبالة المغرب. وتمّ تحويل مسار 25 رحلة جوية.

وطال الإلغاء بشكل أساسي رحلات شركة "بينتر" Binter المحلية وشركة "ايبيريا" Iberia. وأُلغيت أيضًا بعض الرحلات الدولية.

وقُرّر إلغاء هذه الرحلات على ضوء العاصفة "هرمين" التي تضرب الكناري منذ السبت. ودفعت العاصفة السلطات إلى وضع الأرخبيل بأسره في حالة انذار.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، سُجّل مستوى تساقطات قياسي لشهر أيلول/سبتمبر في عدة محطات للأرصاد الجوية في الأرخبيل لا سيّما في جزيرة تينيريفي.

viber

وأشارت الوكالة إلى أن الأمطار الغزيرة مستمرة حتى الاثنين.