نائبة الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء اليابان يبحثان قضايا تايوان الأمنية

قال مسؤول من الإدارة الأمريكية يوم الاثنين وهو على متن طائرة نائبة الرئيس الأمريكي إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيناقشان شراكة في قضايا تايوان الأمنية.

وأبلغ المسؤول الصحفيين أن واشنطن ترحب بزيادة القوة العسكرية لليابان ودورها الأمني.

ومن المقرر أن تشارك هاريس في جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يوم الثلاثاء بعد إجراء المحادثات مع كيشيدا يوم الاثنين.