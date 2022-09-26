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العالم

نائبة الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء اليابان يبحثان قضايا تايوان الأمنية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تنزل من طائرتها في قاعدة يوكوتا الجوية في فوسا بمحافظة طوكيو، 26 سبتمبر 2022
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تنزل من طائرتها في قاعدة يوكوتا الجوية في فوسا بمحافظة طوكيو، 26 سبتمبر 2022   -   حقوق النشر  LEAH MILLIS/AFP

قال مسؤول من الإدارة الأمريكية يوم الاثنين وهو على متن طائرة نائبة الرئيس الأمريكي إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيناقشان شراكة في قضايا تايوان الأمنية.

وأبلغ المسؤول الصحفيين أن واشنطن ترحب بزيادة القوة العسكرية لليابان ودورها الأمني.

ومن المقرر أن تشارك هاريس في جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يوم الثلاثاء بعد إجراء المحادثات مع كيشيدا يوم الاثنين.

المصادر الإضافية • رويترز