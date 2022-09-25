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إيطاليا

شاهد: ماتاريلا وبرلسكوني يدليان بصوتهما في الانتخابات البرلمانية الإيطالية

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بقلم:  يورونيوز  مع وكالات
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برلسكوني يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية الوطنية في إيطاليا 25/09/2022
برلسكوني يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية الوطنية في إيطاليا 25/09/2022   -   حقوق النشر  Antonio Calanni/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أدلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بصوته في مدينة باليرمو الصقلية يوم الأحد، مع افتتاح الانتخابات البرلمانية الوطنية في وقت حرج بالنسبة لأوروبا. كذلك أدلى سيلفيو برلسكوني الذي يرأس حزب "فورزا إيطاليا" بصوته.

وتوافد السياسيون الإيطاليون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في هذه الانتخابات. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن جيورجيا ميلوني رئيسة حزب "إخوان إيطاليا" ذو الجذور الفاشية ستفوز بأعلى الأصوات.

إذا أصبحت ميلوني رئيسة للوزراء فستكون أول امرأة في إيطاليا تتولى هذا المنصب. ويشير ذلك إلى أن الإيطاليين على وشك التصويت على أول حكومة يمينية متطرفة تتولى السلطة منذ الحرب العالمية الثانية.

ينتهي التصويت عند التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، وستقدم إثر ذلك استطلاعات الرأي الأولية نظرة عامة على النتائج.