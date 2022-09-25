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إيطاليا

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

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بقلم:  يورونيوز
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية   -   حقوق النشر  أ ب

بدأ الإيطاليون الإدلاء بأصواتهم صباح الأحد لاختيار برلمان جديد في انتخابات يتوقع فيها فوز اليمين المتطرف.

وكان الناخبون يقفون في صفوف انتظار أمام مراكز الاقتراع قبل أن تفتح حتى ابوابها في الساعة 5,00 ت غ، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة 21,00 ت غ على أن تصدر بعد ذلك أولى استطلاعات الرأي.

وفي ظل توقعات تمنح حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) من الفاشيين الجدد حوالى ربع نوايا الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاما) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.