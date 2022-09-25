حزب العمال البريطاني يتعهّد إلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء

تعهّد زعيم حزب المعارضة الرئيسي في المملكة المتحدة الأحد إلغاء قرار خفض الضرائب الذي أعلنته الحكومة المحافظة للأشخاص الأعلى دخلا، في وقت تتجه فيه البلاد إلى الركود.

وتؤيّد رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة المحافظة ليز تراس خفض الضرائب كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي وألغت حكومتها حدا أقصى تبلغ نسبته 45 في المئة للأشخاص الأعلى دخلا في إطار "ميزانية مصغّرة" تم الإعلان عنها الجمعة.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر لشبكة "بي بي سي" إنه في حال فاز حزبه بالسلطة، فسيلغي خفض الضرائب لأولئك الذين يتجاوز دخلهم 150 ألف جنيه إسترليني (168 ألف يورو) سنويا.

وأدت الشكوك المرتبطة بالميزانية القائمة على خفض الضرائب إلى انهيار الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ العام 1985.

وقال ستارمر "لا أعتقد أن خيار خفض الضرائب لمن يجنون مئات آلاف الجنيهات الإسترلينية هو الخيار الصائب في وقت يواجه الاقتصاد صعوبات كما هي الحال الآن"، وأضاف "الأمر خطير للغاية ومثير للانقسامات إلى حد كبير وسألغيه"، بينما أيّد خفض المحافظين الضئيل لضريبة الدخل بالنسبة لجميع أصحاب الدخل.

بدوره، انتقد السياسي البارز الآخر في حزب العمال آندي برنهام بشدة خطوة المحافظين في وقت يعاني السكان من التضخم وفواتير الطاقة المرتفعة.

وقال برنهام الذي يشغل منصب رئيس بلدية مانشستر في شمال انكلترا لشبكة "سكاي نيوز" "ما زلت غير قادر على تصديق ما رأيته الجمعة.. نعيش في ظل أسوأ أزمة تكاليف معيشة شهدناها على الإطلاق.. ومن ثم يأتون بميزانية تدر المليارات على الأكثر ثراء في البلاد ولا تقوم في الواقع بأي أمر ذي معنى ليتمكن الناس من تحمّل الخريف والشتاء".

ودافع وزير المال البريطاني كواسي كوارتنغ عن الخطوة، قائلا لـ"بي بي سي" "أريد أن يحتفظ الناس بقدر أكبر من أموالهم. لا أؤمن مثل العماليين بأن علينا فرض ضرائب في طريقنا للازدهار. لم يحصل ذلك يوما".