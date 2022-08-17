بريكست..المملكة المتحدة تطالب بالاستفادة من برامج البحث العلمي في الاتحاد الأوروبي

أطلقت المملكة المتحدة استئنافًا رسميًا ضد استبعادها من برامج البحث العلمي في الاتحاد الأوروبي، باستخدام بند في اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أكدت الحكومة البريطانية.

هذا هو التحدي الأول من نوعه لكتلة الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قالت الحكومة البريطانية في بيان إنها قامت بتنشيط "آلية منصوص عليها في اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (TCA) لحل النزاعات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وقالت إنها اتخذت هذه الخطوة "في محاولة لإنهاء التأخير المستمر في وصول المملكة المتحدة إلى برامج البحث العلمي في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أوريزون يوروب (Horizon Europe)".

أشارت المملكة المتحدة إلى أنها تفاوضت بشأن الوصول إلى البرنامج، وهو برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي ، لكن الكتلة "ما زالت ترفض إنهاء الوصول إلى المملكة المتحدة ، مما تسبب في أضرار جسيمة للبحث والتطوير في كل من المملكة المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في البيان إن "الاتحاد الأوروبي يمضي في خرق واضح لاتفاقنا ويسعى مرارا لتسييس التعاون العلمي الحيوي من خلال رفض الوصول إلى هذه البرامج الهامة. لا يمكننا السماح باستمرار ذلك".

وأكدت المفوضية الأوروبية صباح الأربعاء أنها تلقت رسالة من الحكومة البريطانية حول هذا الموضوع.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانييل فيري: "تقر المفوضية باستلام طلب المملكة المتحدة لإجراء مشاورات وسترد وفقًا للقواعد المعمول بها المنصوص عليها في اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

لكنه شدد في اليوم السابق خلال مؤتمر صحفي دوري على أن القضية تشهد "صعوبات خطيرة"، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة لا تلزم الاتحاد الأوروبي بإشراك المملكة المتحدة في مثل هذه البرامج.