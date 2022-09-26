ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب في بنغلادش إلى 51 قتيلا على الأقل

انتشل رجال الإنقاذ في بنغلادش 26 جثة أخرى الإثنين من أحد الأنهر بعد غرق مركب يقل حجاجا هندوس شمال البلاد، ما يرفع عدد القتلى إلى 51 فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وغرق المركب الصغير الذي كان يعج بالنساء والأطفال بينما كان في طريقه إلى أحد المعابد الهندوسية الأحد، وسط ذعر العديد من الأشخاص الذين كانوا على ضفتي النهر.

والكارثة التي وقعت قرب قرية بودا الشمالية النائية هي الأحدث في سلسلة من المآسي المماثلة في هذه الدولة التي تكثر فيها الأنهار، وتعزى في الغالب إلى نقص صيانة المراكب والحمولات الزائدة.

وقال سراج الهدى قائد الشرطة المحلية إن رجال الإطفاء وغواصين تابعين للبحرية انتشلوا 26 جثة في من مجرى نهر كاروتوا حيث غرق المركب.

ووفق الشرطة فإن المركب كان يقل نحو 90 شخصا من بينهم نحو 50 حاجا إلى المعبد الهندوسي الذي يعود تاريخه لقرون عدة من أجل حضور مهرجان كبير.

وأضاف الهدى أن ما يصل إلى 15 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين. وأفاد لوكالة فرانس برس "أوقفنا عمليات البحث ليلا وسنستأنفها صباح الغد".

وأشارت الشرطة الى أنها خفضت عدد المفقودين حيث أفاد البعض أنهم عثروا على أقاربهم بعدما سبحوا إلى بر الأمان.

وكشف سراج الهدى أن المركب كان يحمل ركابا أكثر بثلاث مرات من طاقته الاستيعابية. وقال "تساقطت أمطار قوية خلال فترة قبل الظهر (..) لذا تكدس الحجاج في المركب للوصول سريعا إلى المعبد". ومضى يقول "طلب مشغل المركب من بعض الأشخاص النزول لتخفيف الحمولة إلا أن احدا لم يذعن".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرة أشخاص على الأقل انقذوا ونقلوا إلى المستشفى. وأظهر مقطع مصور بهاتف محمول بثته القناة التلفزيونية 24 القارب المكتظ ينقلب فجأة، ما أدى إلى سقوط الركاب في النهر الموحل.

وبدأ إثر ذلك عشرات من الأشخاص الذين كانوا يشاهِدون من الشاطئ على بعد حوالي 20 مترًا بالصراخ، وكان الطقس هادئا عند وقوع الحادثة.

يزور آلاف من الهندوس في بنغلادش ذات الغالبية المسلمة معبد بوديشواري كل عام. وبدأ الأحد دورغا بوجا، أكبر مهرجان هندوسي في بنغلادش وكذلك في شرق الهند يجذب حشودا كبيرة إلى المعبد.

تشهد الدولة الفقيرة التي يقطنها 170 مليون نسمة حوادث غرق قوارب بشكل متكرر نتيجة سوء صيانة المراكب والاكتظاظ.

قضى أكثر من 40 شخصا في كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما اشتعلت النيران في عبارة مكتظة من ثلاثة طوابق في جنوب البلاد. وغرقت عبارة في دكا في حزيران/يونيو من العام الماضي بعد اصطدامها بسفينة أخرى، ما أسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل. كذلك لقي 78 شخصًا على الأقل حتفهم في شباط/فبراير 2015 عندما اصطدمت سفينة مكتظة بسفينة شحن في نهر غرب العاصمة.