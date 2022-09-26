لبنان يتوقع "عرضا خطيا" من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل خلال أيام

ذكرت الرئاسة اللبنانية في تغريدة يوم الاثنين أن بيروت تتوقع تلقي "عرض خطي" من الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بنهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت الرئاسة أن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب أطلع الرئيس ميشال عون، على محتوى لقائه الأسبوع الماضي مع الوسيط الأمريكي آموس هوكستين في نيويورك.

ويضطلع هوكستين بدور الوساطة بين لبنان وإسرائيل، الخصمان تاريخيا، في مسعى للتوصل إلى تسوية لمسألة ترسيم الحدود البحرية تسمح للجانبين باستكشاف احتياطيات الطاقة البحرية.

ومن شأن التوصل لاتفاق نزع فتيل أحد الأسباب المحتملة للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، والذي حذر من أي عمليات استكشاف أو استخراج للطاقة من جانب إسرائيل في المياه المتنازع عليها.