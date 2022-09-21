رفضاً للتطبيع.. احتفاء بانسحاب لاعبة الشطرنج اللبنانية ⁧‫سالي حمادة‬⁩ من بطولة العالم

انسحبت لاعبة الشطرنج اللبنانية، سالي حمادة، البالغة من العمر 11 سنة، من الجولة الخامسة في بطولة العالم للشطرنج للفئات العمرية تحت الـ12 عاما، في جورجيا، رفضا للتطبيع، بعدما أوقعتها القرعة مع لاعبة إسرائيلية.

وعلق رئيس وفد البعثة اللبنانية، الرائد جمال شامية، على انسحاب حمادة، قائلاً إن "الانسحاب جاء على خلفية جنسية اللاعبة التي كانت من المفترض أن تواجه سالي، وهي إسرائيلية"، مضيفا: "لا اعتراف بالعدو ولا تطبيع مع المحتل المعتدي".

احتفاء بالانسحاب

أشاد عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بقرار الانسحاب من المسابقة الدولية رفضا للتطبيع مع دولة إسرائيل.

وكتبت سحر غدار في تغريدة "هيدا جيل بينرفع فيه الراس"، واصفة سالي حمادة بـ"ملكة طاولة الشطرنج".

كما أعربت نسرين عن إعجابها بالخطوة التي أقدمت عليها حمادة، قائلة "هذا لبناننا الذي نحب، هذه الأجيال التي ترفع الرأس".

ويأتي انسحاب حمادة، بعدما انسحب كل من الرياضي اللبناني الشاب شربل أبو ضاهر من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي، فضلا عن عبد الله منياتو، الذي كان انسحب من البطولة عينها التي أقيمت في بلغاريا، في العام الماضي.

كما انسحبت اللاعبة ناديا فواز من الجولة الرابعة لمهرجان أبو ظبي الدولي المفتوح للعبة بعدما أوقعتها القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي.