واشنطن تحذر موسكو لثنيها عن خيار الحرب النووية على أوكرانيا

طلبت الولايات المتحدة من روسيا عبر قنوات خاصة إنهاء خطابها الذي تثير من خلاله التهديد النووي في حربها على أوكرانيا، وهو سلاح حذرت واشنطن من أنه قد تكون لاستخدامه عواقب "كارثية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه تهديدا مستترا باستخدام الأسلحة النووية، في خطاب ألقاه الأربعاء وأعلن فيه تعبئة جنود الاحتياط بعد تقدم ميداني حققه الجيش الأوكراني. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال، إلا أن ذلك لم يثن قوافل لسيارات روسية (حوالي 2300 سيارة) من التدفق بكثافة لعبور الحدود الجورجية، تعبيرا عن رفض القتال في أوكرانيا. كذلك، شهدت الحدود مع كازاخستان ومونغوليا تدفقا للروس.

عواقب مروعة

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في برنامج "60 دقيقة" عبر شبكة سي بي إس الإخبارية في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأحد قائلا: "مهم جدا أن تسمع موسكو منا وتعلم منا أن العواقب ستكون مروعة. وقد أوضحنا ذلك جيدا"، مشددا على أن "أي استخدام للأسلحة النووية ستكون له آثار كارثية، بالطبع على الدولة التي تستخدمها، ولكن على دول عدة أخرى أيضا".

من جهته حذر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة إن بي سي، إن الولايات المتحدة تعتزم أن تجعل روسيا تفهم بوضوح "ما ستكون عليه العواقب إذا سلكت الطريق المظلم لاستخدام الأسلحة النووية"، مشددا على أن هذه العواقب "ستكون كارثية"، وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيردون بشكل حاسم. وإنهم كانوا واضحين ومحددين بشأن ما سيترتب على ذلك".

العقيدة العسكرية الروسية

سبق لواشنطن أن حذرت مرارا من احتمال لجوء موسكو إلى أسلحة نووية. وقبل أن يلوح الرئيس الروسي ضمنا بهذا التهديد، كان بايدن قال في 16 أيلول/سبتمبر ردا على سؤال عن هذا الموضوع "لا تفعلوا ذلك. لا تفعلوا ذلك. لا تفعلوا ذلك. ستُغيّرون وجه الحرب بطريقة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية".

وبعد أن أعلن الرئيس الروسي استعداده لاستخدام "كل ما لديه من وسائل" دفاعية، رفعت واشنطن نبرتها مجددا، مشددة على أنها تأخذ هذا التهديد "على محمل الجد" ومتوعدة برد "قاس".

وفي خطاب متلفز الاربعاء، لمح بوتين إلى القنبلة الذرية، قائلا إنه مستعد لاستخدام "كل الوسائل" في ترسانته ضد الغرب الذي اتهمه بأنه يريد "تدمير" روسيا.

وتخشى كييف مما تصفه ابتزاز موسكو للمنشآت النووية الأوكرانية من خلال محاولة استهدافها، وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية اتهمت القوات الروسية باستهداف إحدى محطاتها النووية جنوب البلاد في منطقة نيكوليف الأشبوع الماضي، ونشرت على صفحتها في تويتر شريطا مصورا لعملية القصف، قائلة عن الصاروخ سقط على بعد نحو 300 متر من المحطة.

تعد روسيا والولايات المتحدة أكبر قوتين نوويتين في العالم. وتسمح العقيدة العسكرية الروسية باستخدام أسلحة نووية تكتيكية في ساحة المعركة لإجبار العدو على التراجع. وسئل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي السبت في الأمم المتحدة عن تصريحات بوتين، فاكتفى بالقول إن عقيدة موسكو "وثيقة مفتوحة".

وتنص العقيدة العسكرية الروسية على إمكان اللجوء إلى ضربات نووية إذا تعرضت أراض تعتبرها موسكو تابعة لها لأي هجمات، وهو ما قد تكون عليه الحال في المناطق الأوكرانية التي تُجرى فيها منذ يوم الجمعة استفتاءات لضمها الى روسيا.

واستُخدمت الأسلحة النووية مرتين في التاريخ، عام 1945، عندما دمرت الولايات المتحدة مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئتي الف شخص. واستسلمت الإمبراطورية اليابانية بعد أيام، ما وضع حدا للحرب العالمية الثانية.