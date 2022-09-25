إسرائيل ستستقبل 20 جنديا أوكرانيا مصابا للعلاج في تل أبيب

أعلن السفير الإسرائيلي لدي كييف الأحد أن بلاده ستستقبل 20 جنديًا أوكرانيًا أصيبوا خلال الغزو الروسي، لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وكتب السفير مايكل برودسكي على تويتر "ستستقبل إسرائيل 20 جنديًا أوكرانيًا اصيبوا بجروح بالغة بسبب الحرب لمعالجتهم".

وأضاف الدبلوماسي الذي يمثّل إسرائيل في كييف منذ تموز/يوليو 2021 "سيصل أول جنديين إلى اسرائيل اليوم وسيتم الاهتمام بهما في مستشفى تل هشومير" قرب تل أبيب، ولفت إلى أن "العلاج يشمل الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل".

وأكّد مصدر طبي لوكالة فرانس برس أن الجنديين في طريقهما إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يصلا "قريبًا"، بحسب متحدث باسم سفارة أوكرانيا في تل أبيب.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، اتّخذت إسرائيل موقفًا حذرًا، لحرصها على علاقاتها مع البلديْن. وامتنعت عن تزويد كييف بالأسلحة لكنها أرسلت معدات دفاعية مثل الخوذات والسترات الواقية للرصاص.

واستحدث مركز شيبا تل هشومير الطبي مستشفى ميدانيًا في أوكرانيا لمدة ستة أسابيع.

وتُعدّ علاقات إسرائيل مع موسكو أساسية لتحافظ على قدرتها على شنّ غارات جوية في سوريا التي تدعمها موسكو. وتستهدف إسرائيل بشكل خاص المجموعات العسكرية القريبة من إيران.

ويعيش في إسرائيل أكثر من مليون شخص متحدّرين من الاتحاد السوفياتي السابق.

ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين من روسيا وأوكرانيا إلى إسرائيل، هربًا من الحرب منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تتسارع محاولات الروس المؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية للمغادرة الى إسرائيل مع التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط التي فرضها الأربعاء الرئيس فلاديمير بوتين.