دعوة أمريكية إلى نقاش بشأن الصين في مجلس حقوق الإنسان

دعت الولايات المتحدة الاثنين إلى نقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية حيث تُتهم بكين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقدّمت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف مشروع قرار بهذا الشأن للمجلس. ويطلب النص الذي اطلعت عليه فرانس برس أن يُعقد النقاش خلال الدورة 52 للمجلس، العام المقبل.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد حذرت في تقرير نشر مؤخراً من أنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى "جرائم ضدّ الإنسانية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين قد قال إن "التقرير هو مزيج من المعلومات المضللة وأداة سياسية يستخدمها الغرب استراتيجيا ضد الصين".