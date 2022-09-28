شركات مياه الشرب تحذر من شح المياه في هولندا خلال سنوات قليلة

حذرت عشر شركات لمياه الشرب من إمكانية حدوث نقص في مياه الشرب في هولندا خلال السنوات القليلة المقبلة. وبحسب الشركات، فإن نظام إمداد المياه بلغ إلى حدوده القصوى بسبب الجفاف والتملح، وزيادة الطلب على المياه مع نمو السكان والاقتصاد وبناء المزيد من المنازل.

وقالت هذه الشركات العشر أنه إذا لم يتم اتخاذ أي تدابير، فلا يمكنها ضمان حصول 900 ألف منزل جديد يريد مجلس الوزراء تشييدها على مياه الشرب في الوقت المناسب. بالإضافة إلى الطلب المتزايد، تكافح الشركات أيضاً للتعامل مع تدهور جودة مصادر مياه الشرب، بسبب التلوث الناجم عن الزراعة والصناعة والمنازل.

وتريد الشركات تسهيل الحصول على تصريح لإنتاج وتوفير المزيد من مياه الشرب. ويقول جيلي هانيما، رئيس المجلس التنفيذي لفيتينز: "هناك حاجة إلى المزيد من مياه الشرب في هولندا. أدى الصيف الجاف إلى زيادة استخدم المياه من قبل عملائنا. وهنالك أيضا التركيبة السكانية، زيادة عدد الهولنديين يؤدي أيضاً إلى مزيد من الاستخدام. فاقتصادنا ينمو، وهذا يعني المزيد من الاستخدام ".