ارتفاع معدل دخول الروس للاتحاد الأوروبي إلى 30 بالمئة بعد التعبئة التي أعلن عنها بوتين

قالت وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس الثلاثاء إن عدد الروس الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي قفز بعد التعبئة الجزئية التي أمرت بها موسكو، ومن المرجح أن تزداد وقائع العبور غير القانونية إذا قررت روسيا إغلاق الحدود أمام المجندين المحتملين.

وأضافت فرونتكس في بيان "خلال الأسبوع الماضي، دخل ما يقرب من 66 ألف مواطن روسي إلى الاتحاد الأوروبي، أي أكثر من 30 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق له. ووصل معظمهم إلى فنلندا وإستونيا".

وأفاد البيان بأن 30 ألف روسي وصلوا إلى فنلندا خلال الأيام الأربعة الماضية وحدها.

وقالت الوكالة "تقدر فرونتكس أنه من المرجح أن تزداد عمليات العبور الحدودية غير الشرعية إذا قرر الاتحاد الروسي إغلاق الحدود أمام المجندين المحتملين".