شاهد: وصول قاذفتين من طراز "هيمارس" إلى لاتفيا في إطار مناورات للناتو

نشرت الولايات المتحدة جنودها ومنصتي صواريخ "هيمارس"، خلال تدريبات عسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي في سكيدي الواقعة في لاتفيا. ومثل هذه المنصات يستعملها الجيش الأوكراني في مقاومته للغزو الروسي.

وتأتي هذه المناورات على خلفية تنامي حدة القلق في لاتفيا، تجاه عدم القدرة على التنبؤ بما قد يصدر من الجار الروسي من أفعال، تزامنا مع احتلاله لأراض أوكرانية.

ويقول قائد فرقة المدفعية الامريكي وليام كريستنر، إن إحدى مزايا هيمارس هي مرونة الحركة، فهي منصة بالعجلات، إذن تتميز بسرعة الحركة، ويمكنها التنقل في أماكن عدة أفضل من مركبة مجنزرة، كما يمكن نقلها على متن طائرات إلى مناطق وعرة، وهو ما يوسع من مجال فعاليتها.

ويضيف كريستنر قوله إن الصواريخ التي تجد مكانها في ستة أجربة، تصيب أهدافا على بعد 70 كيلومترا، أما الصواريخ الموجهة فيصل مداها إلى 270 كيلومترا.

ومنذ اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا في شهر شباط فبراير، تضاعف عدد المتطوعين في الحرس الوطني في لاتفيا أربع مرات. وخلال هذه السنة سجل أربعة آلاف شخص في دورة أساسية للتدريب العسكري مدتها ثلاثة أسابيع، تعلموا أثناءها كيف يتصدون لهجوم ما، وكيف يستخدمون الأسلحة.