فيديو: "بورش" تتحدى الركود الاقتصادي بطرح أسهمها في بورصة فرانكفورت

تحدت اليوم الخميس شركة بورش الألمانية لتصنيع السيارات الركود الاقتصادي السائد، باستكمالها أكبر طرح لأسهم في البورصة في أوروبا منذ أكثر من عشر سنوات.

ووصل سعر سهم بورش في بورصة فرانكفورت إلى 84 يورو صعوداً من 82.50 يورو عند بداية تداوله. ووصل إجمالي القيمة المالية للشركة عند طرح أسهمها بالبورصة إلى حوالي 76 مليار يورو.

ووصف أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن وبورش، طرح أسهم الشركة خلال تواجده اليوم بقاعة بورصة فرانكفورت "باللحظة التاريخية".

ويتطلع المراقبون إلى أن يؤدي إدراج بورش بالبورصة إلى تحفيز سوق صناعة السيارات على خلفية الركود الاقتصادي الحالي، حيث قال بنك الاستثمار الألماني بيرينبيرغ إن الطرح يمكن أن "يقدم حافزاً في صناعة تفتقر بشدة إلى المفاجآت الإيجابية".

وأثار بالفعل طرح بورش في البورصة اهتمام مستثمرين كبار، بما في ذلك صناديق الاستثمار العامة في قطر وأبو ظبي وصندوق الثروة السيادية النرويجي وشركة إدارة الأصول الأمريكية تي.رو برايس.