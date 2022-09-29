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الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو: مقتل مراهق في إطلاق للنار بـ"كمين" خارج مدرسة في فيلادلفيا

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بقلم:  يورونيوز
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إطلاق نار في "كمين" خارج مدرسة ثانوية في فيلادلفيا الأمريكية
إطلاق نار في "كمين" خارج مدرسة ثانوية في فيلادلفيا الأمريكية   -   حقوق النشر  AP Photo / PHILADELPHIA POLICE DEPARTMENT

تبحث الشرطة الأمريكية عن خمسة أشخاص مشتبه بهم إثر مقتل مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً خارج مدرسة في ولاية فيلادلفيا.

وقالت الشرطة الأمريكية إن الضحية نيكولاس إليزالد قُتل أثناء ما وصفته بالـ"كمين" الذي نصبه المتهمون الخمسة له ولأصدقائه أثناء خروجهم من مباراة لكرة القدم بالمدرسة يوم الثلاثاء الماضي.

وانتظر المتهمون مجموعة الطلاب المراهقين خارج المدرسة داخل سيارة وقاموا بإطلاق النار عليهم مما أدى إلى مقتل إليزالد وإصابة أربعة من زملاءه.

ورجحت الشرطة أن المتهمين هم أيضا أحداث قصر.

وقالت الشرطة إن أحد المتهمين طارد ضحية تبلغ من العمر 17 عاما في الشارع وأطلق النار عليه في ساقه وذراعه ثم وقف فوقه وحاول قتله لكن نفاذ رصاصاته أو عطل بالسلاح حال دون ذلك.

وتبحث الشرطة فرضية أن يكون شجاراً قد نشب بين المتهمين والضحايا سابقاً في نفس اليوم بالمدرسة هو السبب وراء الجريمة.