فيديو: مقتل مراهق في إطلاق للنار بـ"كمين" خارج مدرسة في فيلادلفيا

تبحث الشرطة الأمريكية عن خمسة أشخاص مشتبه بهم إثر مقتل مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً خارج مدرسة في ولاية فيلادلفيا.

وقالت الشرطة الأمريكية إن الضحية نيكولاس إليزالد قُتل أثناء ما وصفته بالـ"كمين" الذي نصبه المتهمون الخمسة له ولأصدقائه أثناء خروجهم من مباراة لكرة القدم بالمدرسة يوم الثلاثاء الماضي.

وانتظر المتهمون مجموعة الطلاب المراهقين خارج المدرسة داخل سيارة وقاموا بإطلاق النار عليهم مما أدى إلى مقتل إليزالد وإصابة أربعة من زملاءه.

ورجحت الشرطة أن المتهمين هم أيضا أحداث قصر.

وقالت الشرطة إن أحد المتهمين طارد ضحية تبلغ من العمر 17 عاما في الشارع وأطلق النار عليه في ساقه وذراعه ثم وقف فوقه وحاول قتله لكن نفاذ رصاصاته أو عطل بالسلاح حال دون ذلك.

وتبحث الشرطة فرضية أن يكون شجاراً قد نشب بين المتهمين والضحايا سابقاً في نفس اليوم بالمدرسة هو السبب وراء الجريمة.