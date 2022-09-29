روسيا تصادق الجمعة على ضم مناطق أوكرانية والولايات المتحدة تدعم كييف بالسلاح

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أعلنت الرئاسة الروسية الخميس أن روسيا ستصادق الجمعة على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، خلال مراسم تقام في الكرملين يلقي خلالها فلاديمير بوتين خطاباً.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين "تقام مراسم توقيع اتفاقات ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا الاتحادية عند الساعة 15,00 (12,00 ت غ) في الكرملين"، وأضاف قوله: "سيلقي الرئيس فلاديمير بوتين خطاباً مهماً في هذه المناسبة".

ويأتي هذا الإعلان بعد تنظيم "استفتاء" على الضم في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب. وصفت الدول الغربية وكييف استفتاءات الضم الروسية بأنها "زائفة"، مؤكّدة أنها لن تعترف بضم هذه المناطق.

وفي العام 2014، ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الواقعة في جنوب أوكرانيا، وهو ما لا يعترف به المجتمع الدولي. ويعكس ضمّ المناطق الأوكرانية تصعيداً في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال عدد من المسؤولين والمعلّقين الروس إنه بمجرّد ضم هذه الأراضي من قبل روسيا واعتبارها جزءاً من أراضيها، فإنّ موسكو يمكنها استخدام السلاح النووي لـ"الدفاع" عنها. وأعلن بوتين الأسبوع الماضي أن روسيا كانت مستعدة لاستخدام "كل الوسائل" في ترسانتها لـ"الدفاع" عن أراضيها. وقال "هذه ليست خدعة".

وفيما يلي آخر التطورات حول الأزمة الأوكرانية:

زعماء المناطق الأوكرانية الانفصالية في موسكو لانجاز عملية الضم

يزور زعماء المناطق الانفصالية الأوكرانية الأربع التي تسيطر عليها روسيا، موسكو لإنجاز عملية ضم هذه الأراضي للسيادة الروسية.

ووصل المسؤولون الذين عينتهم موسكو في مناطق دونيتسك في شرق أوكرانيا وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب جوا إلى موسكو مساء الأربعاء على ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

كذلك قال ليونيد باسيتشنيك الذي عينته موسكو مسؤولا عن منطقة لوغانسك في الشرق الخميس "أنا في موسكو".

وسيستقبلهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمصادقة على ضم هذه المناطق للأراضي الروسية. وكان المسؤولون الانفصاليون الأربعة وجهوا إلى بوتين الأربعاء طلبات "رسمية" بهذا الخصوص.

مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,1 مليار دولار على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأميركية.

وتهدف هذه الحزمة الجديدة إلى تعزيز دفاع البلاد على الأمدين المتوسط والطويل، وهي تتضمّن بشكل خاص 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" التي تتميّز بدقة الإصابة.

وزوّدت الولايات المتّحدة الجيش الأوكراني حتى اليوم بـ16 راجمة من طراز هيمارس. وهذه الراجمات المثبّتة على مدرّعات خفيفة أدّت دوراً مهماً في نجاح الهجوم المضادّ الذي شنّته قوات كييف مؤخراً ضد القوات الروسية.

كما تتضمّن الحزمة 150 عربة همفي مصفحة و 150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة، على ما أوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيان.

ولا يتعلق الأمر بالتسليح المخصص للقوات الأوكرانية التي تقاتل حاليًا ضد القوات الروسية في شرق وجنوب البلاد، بل بمعدّات لن يتم تسليمها إلى كييف قبل أشهر عدّة.