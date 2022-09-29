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إسرائيل

الولايات المتحدة تدعو إلى التحقيق في مقتل الطفل ريان الفلسطيني

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين في الضفة الغربية
صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين في الضفة الغربية   -   حقوق النشر  AP Photo

قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق "شامل وفوري" في مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر سبعة أعوام يوم الخميس.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلا عن عم الطفل، إن ريان سليمان أصيب بنوبة قلبية عندما جاء جنود إسرائيليون لاعتقال إخوته في منزلهم بالضفة الغربية.

وقال باتيل في إفادة صحفية عندما سئل عن وفاة الطفل "الولايات المتحدة شعرت بحزن شديد عندما علمت بوفاة طفل فلسطيني بريء".

وأضاف "نؤيد إجراء تحقيق شامل وفوري في الملابسات المحيطة بوفاة الطفل" إلى جانب تحقيق عسكري إسرائيلي.

كما كرر باتيل نداء من أجل الهدوء في الضفة الغربية أطلقته واشنطن يوم الأربعاء، قبل المداهمة التي قيل إنها أدت إلى وفاة الطفل.