اتفاق أوروبي على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة

اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون الجمعة على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتتمثل هذه الإجراءات في استعادة جزء من "الأرباح الفائقة" التي حققتها شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلك، وفي تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.

غير أن الوزراء ما زالوا منقسمين حول مسألة تحديد سقف لسعر واردات الغاز، هو إجراء يصطدم بصورة خاصة بتمنع ألمانيا.

وأعلن وير الطاقة التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي "لا يمكننا إهدار الوقت" من أجل خفض أسعار الغاز.

وزاد تسرب الغاز من أربعة مواقع في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في بحر البلطيق والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي أعمال "تخريب"، الضغط على التكتل الأوروبي الذي يعاني بالأساس من الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتمثل الإجراء الآخر في تحديد الحد الأقصى لعائدات منتجي الكهرباء من المصادر النووية والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية الذين يجنون أرباحًا استثنائية من خلال بيع إنتاجهم بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.

وحُدد هذا السقف عند 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة ويجب أن تسترد الدول الفرق بين هذا المستوى وسعر سوق الجملة لإعادة توزيعه على الأسر والشركات. وستطبق "مساهمة تضامنية مؤقتة" على منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط.

وفي ظلّ الارتفاع الحاد والمستمر لأسعار الطاقة في كافة أنحاء أوروبا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي، تبحث الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقترحات التي تقدّمت بها المفوضية الأوروبية بهدف المساعدة في جمع 140 مليار دولار للمساهمة في احتواء ارتفاع أسعار الطاقة الذي يؤجج تضخما قياسيا ويهدد بالركود.

وكان دبلوماسيون قد أعبروا قبل الاجتماع عن ثقتهم في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات إنتاج وتكرير النفط وشركات الغاز والفحم الحجري خلال العام الجاري، وضريبة أخرى على الإيرادات الزائدة التي يجنيها منتجو الطاقة منخفضة الكلفة من ارتفاع تكاليف الكهرباء، وخفضا إلزاميا بنسبة 5 بالمائة في استخدام الكهرباء خلال مدة الذروة، بحسب "رويترز".

وكانت 15 دولة أوروبية، حثّت المفوضية الأوروبية لضع سقف لسعر بيع الغاز، أملاً في السيطرة على معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع فيها لمستويات غير مشهودة منذ عقود، غير أن الدول المعارضة ترى أن وضع حد أقصى للأسعار قد يتسبب في متاعب إضافية للبلدان الأوروبية التي تكافح لتأمين إمدادات بديلة وسط منافسة محتدمة في الأسواق الدولية هذا الشتاء، وهي مخاوف أثارتها المفوضية أيضا.