شاهد: مركبات عسكرية مدمرة وجثث لجنود روس في شوارع كوبيانسك الأوكرانية

استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على كامل مدينة كوبيانسك (شمال شرق) بعدما دفعت القوات الروسية لإخلاء مواقعها على الضفة الشرقية لنهر أوسكيل، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس الخميس.

تمت استعادة جزء كبير من المدينة من الروس مطلع أيلول/سبتمبر بفضل الهجوم المضاد الأوكراني في منطقة خاركيف. لكن القوات الروسية بقيت في مواقعها في الضفة المقابلة للنهر وخاضت معارك بنيران المدفعية بينما فر مدنيون من القتال، محاولين العبور إلى مواقع سيطرة القوات الأوكرانية.

وأوصل عناصر الإطفاء ومتطوعون أوكرانيون الخميس دفعة أولى من المساعدات الإنسانية عبر معبر مشاة سليم يربط بين ضفتي نهر أوسكيل.

وقال الحاكم العسكري في كوبيانسك أندريه كاناتشيفيتش أثناء توزيع 2000 طرد غذائي قدمها البريطانيون، "ستكون هذه أول عملية توزيع للمساعدات الإنسانية على الجانب الآخر".

دوى صوت قذائف الهاون بشكل متقطع، ولكن على الضفة الشرقية شوهدت دبابات وعربات مدرعة أوكرانية تمر أمام شاحنات مدمرة تحمل الحرف "Z" الذي يرسم على عربات الجيش الروسي.

وشاهد مراسلو فرانس برس خمس جثث بملابس عسكرية تعود ربما الى جنود روس، ملقاة قرب مركبات محطمة تحمل الحرف "Z".

وفي ضاحية كوبيانسك-فوزلوفاي الصناعية على بعد خمسة كيلومترات جنوب الضفة الشرقية لنهر أوسكيل، أكد السكان أن الروس انسحبوا الثلاثاء.

وشوهدت الخميس ناقلة جند مدرعة وفصيل من الجنود الأوكرانيين أمام المركز الثقافي بالمنطقة، وكانت دبابتان على الأقل تتحركان في الأرجاء.