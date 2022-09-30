المغرب يتهم أديداس بـ"السرقة الثقافية" بشأن أحد قمصان منتخب الجزائر لكرة القدم

طالب المغرب عملاق الألبسة الرياضية الألماني "أديداس" سحب قمصان لمنتخب الجزائر لكرة القدم، بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي ما عدّه "سرقة ثقافية"، وفق ما أفاد محامي وزارة الثقافة الخميس وكالة فرانس برس.

ودعا المحامي مراد العجوطي الشركة الألمانية إلى "سحب طاقم" من أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم "في أجل 15 يوما"، أو "توضيح أن الرسوم المستعملة في تصميمها تعود لفن الزليج المغربي"، وفق نص "الإنذار القضائي" الذي وجهه إلى مديرها العام كاسبر رورستاد.

وكانت العلامة الشهيرة للألبسة الرياضية نشرت على تويتر الأسبوع الماضي صورا لطقم جديد من أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم، موضحة أن تصميمها "مستوحى من التاريخ والثقافة" و"التصاميم العريقة لقصر المشور" بمدينة تلمسان الجزائرية.

تشكيلة أنيقة مستوحاة من التصاميم العريقة لقصر المشور.

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لكن وزارة الثقافة المغربية اعتبرت أن هذه التصاميم "سرقة لأنماط من الزليج المغربي نسبت إلى الجزائر"، وقررت تبعا لذلك توكيل المحامي العجوطي لمطالبة الشركة الألمانية بسحب تلك الأقمصة من السوق، بحسب ما أوضح مصدر من الوزارة لوكالة فرانس برس.

ودان الأخير ما وصفه "عملية استيلاء ثقافي". فيما أكد محامي الوزارة في الرسالة التي وجهها لأديداس، عبر البريد الإلكتروني ومفوض قضائي، أنها "تحتفظ بحقها في استعمال كافة الوسائل القضائية الممكنة (...) لحماية عناصر التراث الثقافي المغربي من محاولات التملك غير المشروع".

والزليج عبارة عن صناعة تقليدية رائجة في المغرب لبلاط تزينه رسوم ونقوش ملونة مختلفة، ويستعمل في أرضيات وجدران البيوت أو القصور والمساجد.

يندلع هذا الجدال في وقت تشهد فيه علاقات الجارين المغاربيين توترا حادا بسبب الخلاف حول قضية الصحراء الغربية. وتقطع الجزائر علاقاتها مع المغرب منذ صيف العام الماضي متهمة إياه "بأعمال عدائية" ضدها، فيما أعرب الأخير عن أسفه للقرار ورفض "مبرراته الزائفة".