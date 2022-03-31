أطول نزاع في إفريقيا وسبب الخلاف بين المغرب والجزائر.. ماذا نعرف عن الصحراء الغربية؟

مسألة الصحراء الغربية... هي قضية قديمة جديد عمرها من عمر الاستعمار الإسباني الذي احتلها لمدة تفوق الـ 90 عاما، قبل أن يقرر الخروج منها عام 1975.

قوات مدريد إذًا غادرت وتركت وراءها نزاعا هو من أطول النزاعات في القارة الإفريقية ولا يزال قائما حتى يومنا هذا. إذ يثير ملف الصحراء الغربية خلافا حادا وتوترا في العلاقات بين المغرب والجزائر البلدين الجارين.

فالرباط تعتبر أن القوى الاستعمارية الأوروبية قد سرقت بعضا من أراضيها ومنحتها عند الاستقلال لدول أخرى أما الجزائر فتدعم استقلال الاقليم وتعارض بقاءه تحت السيادة المغربية.

ماذا نعرف عن الصحراء الغربية ؟

الصحراء الغربية، هي منطقة تقع في شمال إفريقيا، تحدها المغرب من جهة الشمال والجزائر من الجهة الشرقية وموريتانيا من الجنوب والمحيط الأطلسي من الغرب.

تمتد على مساحة تعادل مساحة بريطانيا وتبلغ حوالي 266 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بحسب تعداد صادر عن الأمم المتحدة والبنك الدولي نحو 567 ألف نسمة.

خريطة توضح جدران الصحراء الغربية منذ الام 1982 (CC BY-SA 4.0) Wikimedia - Roke

الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية

احتلت إسبانيا الصحراء الغربية حتى أواخر القرن العشرين وخرجت منها في عام 1975، وقبل الخروج من المنطقة وقعت اتفاق مدريد مع المغرب وموريتانيا وقررت حينها منح الرقابة الإدارية للمنطقة لإدارة مشتركة تضم الجارتين الإفريقيتين.

إلا أن الصحراويين الذين قاتلوا حتى خروج الاستعمار الإسباني لأكثر من 90 عاما ويرفضون اعتبار منطقتهم جزءا من المغرب، رفضوا هذا الاتفاق ، وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب أو ما يعرف بـ "جبهة البوليساريو"، التي تأسست في 20 مايو 1973، بانفصال الصحراء الغربية في العام 1975 ودعت المغرب لترك حق تقرير المصير للصحراويين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1975 دعا العاهل المغربي الملك الحسن الثاني نحو 350 ألف مغربي للخروج في "المسيرة الخضراء" للسيطرة على الصحراء الغربية، وفي المقابل خرجت جبهة "البوليساريو" لتعلن في يناير/كانون الثاني من العام 1976 قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" ونالت حينها دعم الجزائر.

وعلى وقع هذا الخلاف، اندلعت العديد من المواجهات بين الجانبين، وأعلنت موريتانيا انسحابها من المنطقة في العام 1979 وبسطت المغرب سيطرتها على حوالي 80 بالمئة من الصحراء الغربية.

ولعزل المدن الصحراوية الأساسية وجعلها بمنأى عن هجمات البوليساريو الذي نجح في الانضمام للكيان السابق للاتحاد الأفريقي، اتخذ المغرب في ثمانينيات القرن الماضي قرار بناء جدار رملي حول مدن السمارة والعيون وبوجدور، ووفى الجدار بالغرض.

مسيرة للصحراويين على طول شاطئ كونشا لدعم إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو وصحراء حرة في سان سيباستيان شمال إسبانيا أ ب

إعلان "حالة الحرب" مجددا

وبقيت الحرب قائمة إلى أن رعت الأمم المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أكثر من ثلاثين عاما. لتعود المواجهات في العام 2020 بعد أن أعلنت جبهة البوليساريو على لسان زعيمها إبراهيم غالي، إنهاء الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 مع المغرب.

وقال غالي في بيان صدر في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ونقلته وكالة الأنباء الصحراوية التابعة للبوليساريو، إن المرسوم الصادر يأتي ردا على "انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار ومهاجمة المتظاهرين المدنيين أمام المنطقة العازلة الكركارات"، الواقعة في أقصى جنوب الصحراء الغربية على الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا.

ودعا البيان إلى"إتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب"، وفتح الباب أمام "استئناف القتال دفاعا عن حقوق شعبنا المشروعة".

جنود من جبهة البوليساريو بالقرب من مهيرس، الصحراء الغربية، يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 أ ب

ثروات الصحراء الغربية

تشير الكثير من التقارير إلى أن منطقة الصحراء الغربية تتمتع بمناطق غنية للصيد واحتياطات الفوسفات، كما يُعتقد أنها موطن لمخزونات نفطية بحرية غير مستغلة إضافة إلى أنها تعد أرضًا خصبة للزراعة، من أبرز هذه الثروات.

الفوسفات

في العام 1947 تم اكتشاف أكبر منجم منفرد للفوسفات في منطقة بوكراع، الواقعة في منطقة الساقية الحمراء بشمال الصحراء الغربية في إقليم العيون.

وبحسب المصادر المغربية إن احتياطي بوكراع من الفوسفات يقدر بحوالي ملياري طن فقط إلا أن مصادر أخرى تشير إلى أن احتياطي هذه المنطقة يصل إلى 10 مليارات طن ويشكل 28.5% من الاحتياطي العالمي من الفوسفات.

الملح

إلى جانب الفوسفات، يعرف أن الصحراء الغربية تحتوي على أكثر من عشر سبخات وهي تشكل خزانات ضخمة للملح وتنتج ملايين الأطنان من الملح سنويا.

الصيد البحري

تتربع الصحراء الغربية على أحد أهم وأغنى الأحواض السمكية في إفريقيا التي توفر حوالي مليون طن من الأسماك سنويا، تضم أكثر من 200 نوع من الأسـماك المختلفة.

الجديد حول هذه القضية؟

في أواخر العام 2020 وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل استئناف الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء من الجزائر، أن بلاده لم تغير موقفها بخصوص الصحراء الغربية، وأكد دعم الولايات المتحدة للجهود الأممية من أجل حل القضية.

ومنذ سنوات تكثف المملكة مساعيها لكسب التأييد لاقتراحها بحل النزاع، من خلال منح الإقليم حكما ذاتيا تحت سيادتها وتحاول أن تضغط على المجتمع الدولي ليحذو حذو واشنطن.

ويبدو أن هذه المساعي قد أثمرت مؤخرا، خاصة بعد أن أعلن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز دعمها لموقف الرباط الذي يقترح منح حكم ذاتي للصحراء الغربية علنا وللمرة الأولى، لينهي بذلك خلافا دبلوماسيا كبيرا وتعود المياه إلى مجاريها بعودة سفيرة المغرب لدى مدريد كريمة بن يعيش إلى إسبانيا لممارسة مهامها الدبلوماسية.

إلا أن هذا القرار لم ينل استحسان العديد من الأحزاب الاسبانية التي قررت استدعاء سانشيز إلى الكونغرس ليقدم تقريرا حول الأسباب التي دفعته لاتخاذ مثل هذا القرار.

وكانت ألمانيا أعربت سابقا عن تأييدها المقترح المغربي العائد للعام 2007، وتعتبره الرباط الحل الوحيد لهذا "الخلاف".

من جانبه، أصدر مجلس الأمن الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2021 قراره رقم 2602، وقرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة سنة كاملة، داعيا إلى استئناف المفاوضات للوصول إلى حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

موقف الجزائر الداعم الأول للبوليساريو

وبعد التحول المفاجئ في موقف مدريد وردا على تصريحات سانشيز استدعت الجزائر سفيرها في مدريد للتشاور.

وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب في آب/اغسطس، وقررت عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي كانت تستخدمه لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.

جنود جبهة البوليساريو بالقرب من مهيرس، الصحراء الغربية يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 أ ب

دول اعترفت أو جمدت اعترافها بما يسمى بالجمهورية الصحراوية

ومن بين الدول التي تعترف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية، نذكر الجزائر وفنزويلا وفيتنام ونيجيريا وأوغندا والمكسيك وغانا وانغولا وبنما.

وكانت الهند قد اعترفت بالجمهورية الصحراوية، وسمحت بفتح سفارة في نيودلهي في عام 1985 إلا أنها سحبت اعترافها في عام 2000.