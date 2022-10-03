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إندونيسيا

شاهد: دمار كبير يُظهر حجم الكارثة في ملعب كانجوروهان بإندونيسيا بعد حادث التدافع

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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ملعب كانجوروهان في إندونيسيا بعد حادث التدافع المميت.
ملعب كانجوروهان في إندونيسيا بعد حادث التدافع المميت.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أظهر شريط فيديو غداة حادث التدافع في ملعب كانجوروهان بإندونيسيا دمارا كبيرا يُترجم حجم الكارثة. بدت سياجات المدرجات منحنية وتبعثرت متعلقات المشجعين داخل الملعب.

أسفر حادث التدافع عن مقتل 125 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 320 بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المشجعين الغاضبين الذين اقتحموا أرض الملعب. 

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يعد هذا الحادث في مالانج من أكثر كوارث الملاعب الرياضية دموية في العالم.

المصادر الإضافية • أ ف ب